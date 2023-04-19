  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP miting takvimini açıkladı
Siyaset

MHP miting takvimini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 00:57:00 -
MHP miting takvimini açıkladı

MHP 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı miting takvimini paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs seçimleri için hazırladığı miting takvimini paylaştı.

Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara verilen mitinglere tekrar başlanacağı belirtilirken seçim takvimi, "24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük, 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın" şeklinde sıralandı.

Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...
Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...

Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"
Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"

Medya

Seçimlerle ilgili olay iddia! "Seni evlatlıktan reddederim"

Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler
Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler

Aktüel

Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler

Muhalefeti yerden yere vurdu: Bunların hepsi seçim dönemi Müslümanı
Muhalefeti yerden yere vurdu: Bunların hepsi seçim dönemi Müslümanı

Siyaset

Muhalefeti yerden yere vurdu: Bunların hepsi seçim dönemi Müslümanı

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi
Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

Siyaset

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23