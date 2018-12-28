MHP Milletvekili Sefer Aycan'dan istihdam başvurusu

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, İçişleri Bakanlığına yaptığı başvuruda, çevre sağlığı tekniker ve teknisyenlerini ilgilendiren bir öneride bulundu.

Aycan, 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. maddesinde, "Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere Bakanlıkça teşvik uygulaması yapılır." hükmünü hatırlatarak, çevre sağlığı tekniker ve teknisyenlerinin bu konuda eğitim almış, yetişmiş kişiler olduğunu belirterek, bu husuların denetlenmesi ve değerlendirilmesi için söz konusu yerlerde istihdam edilmelerinin uygun olacağına dikkat çekti.