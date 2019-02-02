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MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna kimdir? | Hamit Tuna kimdir?

Mersin'in "Cumhur İttifakı" adayları tanıtıldı. MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da tanıtılan adaylar arasında yer alıyor. Mersinliler Hamit Tuna'nın hayatına dair detayları merak ederken Hamit Tuna kimdir sorusunun yanıtını arıyor. Peki MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna kimdir? Hamit Tuna kimdir?

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:42
MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna kimdir? | Hamit Tuna kimdir?

Mersin'in "Cumhur İttifakı" adayları tanıtıldı. MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da tanıtılan adaylar arasında yer alıyor. Mersinliler Hamit Tuna'nın hayatına dair detayları merak ederken Hamit Tuna kimdir sorusunun yanıtını arıyor. Peki MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna kimdir? Hamit Tuna kimdir?

Hamit Tuna kimdir?

Hamit Tuna 1961 senesinde Mersin Yalınayak Köyü'nde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Mersin'e bağlı Yalınayak Köyü'nde, liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu.

1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.

Tuna, 1983 yılından 1985 yılına kadar Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde ön lisans okudu. 1985 yılında başlamış olduğu ticari hayatını devam ettirirken, L.Avrupa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi, Elektrik Mühendisi oldu.

Siyasi Hayatı

Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe Kongresi ile başladı.1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Aralıksız 5 yıl İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığının ardından 2 yıl İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Hamit Tuna, 2003 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili adayı oldu. 2004 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir'e bağlı ilk kademe belediyesi olan Toroslar'da Belediye Başkanı seçildi. Adaylığını açıkladığı 2009 ve 2014 yerel seçimleriyle iki dönem daha Toroslar Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hamit Tuna, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:42
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