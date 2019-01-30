AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığından istifa edeceğini açıklamıştı. Binali Yıldırım’ın istifa etmesinden sonra Meclis başkanı kim olacağı merak konusu oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’den son dakika MHP Meclis başkanlığına aday gösterecek mi? açıklaması…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bahçeli ve Özhaseki ortak açıklama yaptı. Bahçeli konuşmasında Binali Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili "Çok sağlıklı bir görüş ortaya koymuştur" dedi. Binali Yıldırım'dan boşalacak Meclis Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini belirten Bahçeli, "Geçmişte Binali Yıldırım, Meclis Başkanı adayı olduğunda destek vermiştik şimdi de Binali Yıldırım'ın ardından AK Parti'nin açıklayacağı Meclis Başkanı adayına desteğimiz devam edecek.Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı olarak takdim ederse MHP o adaya destek verecektir. Bu işin A'sı B'si kişisi yok." diye konuştu.