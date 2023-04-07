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Siyaset MHP liderinden Akşener'e çok sert 'mermi' tepkisi!
Siyaset

MHP liderinden Akşener'e çok sert 'mermi' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 22:16:00 - 2023-04-08 00:42:40
MHP liderinden Akşener'e çok sert 'mermi' tepkisi!

Ülkü Ocakları iftar programında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır." ifadeleri ile tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kürsüde mermi şovu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. "Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir hezeyandır." diyen Bahçeli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Terörizme payanda olan muhalefetin ilk örneği Türkiye'de vücut bulmuştur. Mankurtluğun simgesi haline gelenler bellidir ve hepsi zillettedir. Bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu dalkavuklar aralamaktadır. Bu yol yol değildir. Bu itibarla komplekse kapılmaya umutsuzluğun kör kuraklığına mahkum olmaya hiçbir şekilde hakkımız yoktur.

Bu virüsler bazen bir ideoloji, siyasetçi, aydın, bir akademisyen kisvesine bürünmüştür. Yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye bu kapsamda hayallerimizin gerçeğe dönüşünü sağlayacaktır. İstikbal, Türk milletinindir. Başkalaşmadan değişerek, kendimiz olarak çok çalışarak, önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız.

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