MHP Lideri Devlet Bahçeli oyunu kullandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Oy verme işlemini gerçekleştiren Bahçeli, kameralar karşısında pusulasını sandığa attı. Genel Başkan Bahçeli'yi oy kullandığı okulda çok sayıda partili karşıladı.
YENİ YÜZYILIN İLK SEÇİMİ
Oy kullanma işlemini gerçekleştiren Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk mahalli idareler seçimini gerçekleştiriyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Şimdiden milletimize teşekkür ediyorum" dedi.
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