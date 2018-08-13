MHP Lideri Devlet Bahçeli, İP'li vekili partisine davet etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazetecinin İYİ Parti'nin kongresinde daha önce Meclis'te elini öpen Hayati Arkaz'ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

MHP Lideri Bahçeli şunları söyledi:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilkde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız"