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Gündem MHP Lideri Devlet Bahçeli, İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

Yeniakit Publisher
2024-02-08 18:48:00 - 2024-02-08 18:55:47
MHP Lideri Devlet Bahçeli, İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti. MHP'nin sosyal medya paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

MHP'nin sosyal medya paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.

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