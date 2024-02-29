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Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli: İsrail'in maskesi bir kez daha inmiştir
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli: İsrail'in maskesi bir kez daha inmiştir

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:35:00 - 2024-02-29 15:03:16

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısının ardından basın açıklaması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İsrail'in maskesi bir kez daha inmiştir. Uluslararası sistem çöküşe geçti. Rusya'nın NATO ile savaşması demek, Türkiye için beka düzeyinde bir sorun ve sancıdır' dedi.

MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı sona erdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrası açıklamalara bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Davamız halkın davası, haklının davası, hakikatin davası, elbet Allah davasıdır. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ve lakin irade ve inancımız çelik gibidir. Sınırı ve sonu olmayan bir hayal gibi görünen ülkümüz, her dava arkadaşımın milletimize hizmet sürecinde takip edeceği yol haritasında bir kılavuz çizgidir.

Her an yenilenerek ancak kontrolsüz değişim dalgalarına, çivisi çıkmış manzaraya tedbirli ve uyanık yaklaşarak, asıl gelişme dinamiklerinin milli ve manevi kaynağımızda olduğunu bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Allah'ın izniyle daha yapacağımız çok işler, ulaşacağımız çok hedefler vardır.
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17 Mart 2024'te yapacağımız partimizin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayımız öncesi son MYK ve MDK toplantımız vesilesiyle her dava arkadaşıma bugüne kadarki çalışmalarından dolayı tebriklerimi iletiyorum. 55 yıldır ülkeye sevdalandık, ülküye yemin ettik. İlk günkü azim ve kararlılıkla nice 55 yıllara, nice yüzyıllara, bizler göremesek bile Allah'ın hikmetle partimizin vasıl olacağından şüphe duymuyoruz.

MHP'nin gündemini Türk milleti belirler. Yapacağımız çok iş ulaşacağımız çok hedef var.

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