  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MHP lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül cinayettir
Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül cinayettir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda açıklamalara bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:10:00 - 2020-09-12 15:23:42
MHP lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül cinayettir

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu düzenleniyor.

Sempozyumda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik ediyor.

"12 Eylül cinayettir"

Açıklamalarda bulunan Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir." ifadeleri kullandı.

MHP liderinin açıklamalarından satırbaşları:

Darbeler Türk demokrasi kültürünü zedelemiştir. Vesayeti özendirmiştir. Statükoyu beslemiştir.

Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her ara rejim özlemi gayri ahlakidir, gayri millidir, gayri insanidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız
Gündem

Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerinin detaylarını tek tek anlattı. CHP'nin ik..
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olara..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı