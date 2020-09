MHP lideri Devlet Bahçeli: 12 Eylül cinayettir

12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu düzenleniyor.

Sempozyumda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik ediyor.

"12 Eylül cinayettir"

Açıklamalarda bulunan Bahçeli, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir." ifadeleri kullandı.

MHP liderinin açıklamalarından satırbaşları:

Darbeler Türk demokrasi kültürünü zedelemiştir. Vesayeti özendirmiştir. Statükoyu beslemiştir.

Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her ara rejim özlemi gayri ahlakidir, gayri millidir, gayri insanidir.