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MHP lideri Bahçeli’nin "geri dönün" çağrısı karşılık buldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "geri dönün" çağrısı üzerine İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığının eski kurucularından Alpay Denizli ve beraberindeki 15 kişi MHP’ye katıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:17
MHP lideri Bahçeli’nin "geri dönün" çağrısı karşılık buldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "geri dönün" çağrısı üzerine İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığının eski kurucularından Alpay Denizli ve beraberindeki 15 kişi MHP’ye katıldı.


MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine Silivri’de İYİ Parti kurucular kurulu üyesi olan eski İlçe Başkan Yardımcısı ve genel kurul delegesi Alpay Denizli MHP’ye katıldı. Denizli ve beraberindeki 15 kişiye saat 15.00’te ilçe başkanlığında düzenlenecek törenle parti üye rozetleri takıldı. Törene MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Meclis üyeleri, eski ilçe başkanları ve partililer katıldı.


Törende konuşan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin "’Gönlü bizde olan, vatanın birliği dirliğinin yanında olan herkesi partimize davet ediyoruz’ demişti. Bugün çok mutluyuz. Başta Alpay bey olmak üzere tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi.


Siyasi geçmişinde İYİ Parti İlçe kurucu, ilçe başkan yardımcılığı ve genel kurulu delegeliği görevlerinde bulunan ve MHP’ye yeni üye olan Alpay Denizli de yaptığı konuşmada, "MHP İlçe Başkanımız Sayın Zafer Yalçın beye çok teşekkür ediyorum. Bizleri Genel Başkanımızın çağrısı üzerine aralarına kabul ettiler. Çok onur duyduk, gururlandık. Burada büyüklerimiz var, onlarla birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bu çorbada bizimde tuzumuz olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:17
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