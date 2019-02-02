MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler! "Milliliğin kırıntısı bile olmayan biri..."

Katıldığı bir televizyon programında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tank palet fabrikası satışında sessiz kalmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçiyi deyip fabrikanın satışına sessiz kaldı. Lafla milliyetçilik olmaz" demişti. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli şunları kaydetti:

"Dün sabah emeli belli, hedefi belli, varmak istediği yer belirgin olan malum bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı’nın şahsımla ilgili değerlendirmelerini ibretle izledim. Milliyetçilik konusunda kestiği ahkamı, kırdığı potu, döktüğü aklının dibini gülümseyerek takip ettim.

Sayın Kılıçdaroğlu yine yaş tahtaya bastı,yine baltayı taşa vurdu,bir kez daha açığa düştü! Gerçi bu gibi durumlar onun için öylesine olağan ve otomatiğe bağlanmıştı ki, haline ne acıyan ne de haksızlığını araştıracak kalmıştı.Ancak haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır

Aklına eseni konuşan hak ettiğini bulur,lafın okkalısını duyar.Sayın Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar.Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir.

Bir yanda, Sakarya’daki Silah Fabrikası’nın satışına neden sessiz kaldığımı soruyor, diğer yanda Bahçeli’den hiçbir çıkış beklemiyorum diyor. Sayın Kılıçdaroğlu tam bir çelişki yumağı, tam bir yalan ve aldatma yuvası. Benim için üzülüyormuş, dert etmesin buda geçer!"