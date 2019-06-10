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MHP Lideri Bahçeli'den çok sert açıklama! "Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta"

MHP Lideri sosyal medya hesabı Twitter'dan, Doğu Akdeniz'de gerçekleşen skandalla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:30
MHP Lideri Bahçeli'den çok sert açıklama! "Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; 

Doğu Akdeniz’de açıkça Türkiye’ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta,egemenlik haklarına kast edilmektedir. Rum Yönetiminin, Fatih Sondaj Gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir

"Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir"

Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gaspa teşebbüs ve tevessül etmek uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye’ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir.

Kıbrıs Türklüğü yalnız değildir, Doğu Akdeniz asla peşkeş çekilmeyecektir.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:30
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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  5. Çok sert açıklama
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