MHP lideri Bahçeli uyardı! 'Sabrımızı test etmeyin'
PKK yandaşı teröristler Belçika'da şiddet olaylarını sürdürdü. Ülkü Ocakları binası ateşe verildi. Olayın ardından Bhçeli açıklama yaptı.
PKK yandaşı teröristler Belçika'da şiddet olaylarını sürdürdü. Ülkü Ocakları binası ateşe verildi. Olayın ardından Bhçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Belçika’da Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. DEM’in ve CHP’nin yönetimindeki belediyelerin kötü hallerine daha fazla tahammül etmek ne mümkün ne de muhtemeldir. DEM’lenmiş CHP’nin perdesi 31 Mart’ta kapanmalıdır." açıklamasında bulundu.
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