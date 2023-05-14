MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı: Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'da oyunu kullandı. Oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy verme işlenmelerini gerçekleştirdikten sonra görevliler ile selamlaşan Bahçeli okul bahçesinde açıklamalarda buylundu.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
SİYASİ PARTİLERE BAŞARILAR DİLİYORUM
Seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçimi partimizden takip edeceğim.
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