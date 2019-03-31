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MHP Lideri Bahçeli oy kullandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 12:54
MHP Lideri Bahçeli oy kullandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu kullandı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı’na oy verdim" dedi.


31 Mart yerel seçimlerinde tüm vatandaşlar olduğu gibi liderler de oy vermek üzere sandık başına gitti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu’na gelerek 1326 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli’nin oy kullanacağı okulda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, K9 köpekleri de arama gerçekleştirdi.


Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bahçeli, 2019 yılında bugün tamamlanmış olan mahalli idareler seçiminin millete ve bütün siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti. Bahçeli, "Yoğun bir çalışmadan sonra bütün siyasi kuruluşlar elden gelen çabayı gösterdiler. Olgunluk içerisinde, huzur içerisinde bir seçim tamamlanmış oldu. Bugün akşama kadar da, sonuçlar alınıncaya kadar bu huzurun, bu güvenin devam edeceği inancıyla herkese sevgi ve saygılar sunuyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


Cumhur İttifakı kapsamında ilk kez MHP dışında bir partiye oy vermiş olmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı’na oy verdim" karşılığını verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:54
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