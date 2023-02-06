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Siyaset MHP Lideri Bahçeli, deprem çalışmaları için vekillerden oluşan bir heyet görevlendirdi
Siyaset

MHP Lideri Bahçeli, deprem çalışmaları için vekillerden oluşan bir heyet görevlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş – Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem felaketi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere milletvekillerinden oluşan bir heyet görevlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:20:00 -
MHP Lideri Bahçeli, deprem çalışmaları için vekillerden oluşan bir heyet görevlendirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak ve aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’dan oluşan bir heyet görevlendirilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” şeklinde bilgi verildi.

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