MHP lideri Bahçeli CHP’ye yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP zihniyeti Mart ayını çok sever, Mart geldi mi kanlanır, canlanır. Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır, demokrasi dışı arayış sevdalısıdır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün seçim gezilerine başladı. Söğüt programının ardından ikinci durak olarak Eskişehir’e gelen Bahçeli, Yenikent Spor Salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Saatler öncesinden salona gelen partililer, ellerindeki Türk bayraklarıyla Bahçeli’ye sevgi gösterisinde bulundu. Salonda Eskişehir’in Cumhur İttifakı adaylarını tanıttı. Burada açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “CHP Genel başkanı siyasetten iflas etmiştir. HDP ile poz vermekten, Türk düşmanları ile kol kola girmekten, aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktan rahatsız olmamaktadır. Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede? CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının, emparyalist emellerin çekim alanına girmiştir. CHP’ye gönül veren vatandaşlarımıza yapılan haksızlıklar diz boyudur. Hangi vicdanlı kardeşimiz CHP’nin politikalarını kabul edebilir? Kürdistan’da kazanacağız, Batı’da AK Parti ile MHP’ye kaybettireceğiz diyen bölücüler CHP ile yan yanadır. Kürdistan neresidir? Vatan tektir, millet tektir, bayrak tektir, devlet tektir. Hangi çıldırmışın Türkiye’yi bölmeye gücü yetecektir? Türkiye’yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz. Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Devletimizin milli birliği ve bölünmez bütünlüğü milli namusa emanettir. Milli namus çiğnenmez. Çiğnenilmez.Milli Mücadeleyi boşuna mı verdik? Tarih boyunca onca badireye boşuna mı katlandık?Dağlarda temizlediğimiz teröristleri belediyelere doldurmaya kimin ne hakkı vardır? CHP Genel Başkanı katıldığı bir programda YPG’yi kast ederek ‘onlar bize mi saldıracak?’ diyor. Sonra da dönüp ‘ben böyle bir şey söylemedim’ diyor. Zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üstüne yok. Saptırmada ve inkarda eline su dökecek yok. Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpmıyor. Yalan bunların ruhuna işlemiş. Riya bunların felsefesi olmuş. yalancılık bunların alametifarikası haline gelmiş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar, kem konuşuyorlar. Üslup bilmiyorlar. Adap bilmiyorlar. Edepten haberleri yok. Karşımıza geçip siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Millete yalan söyleyenden adam olmaz. Yalan fabrikalarından, yalan makinelerinden bu ülkeye hayır gelmez. Cumhur İttifakı Türkiye diyor, zillet ittifakı Kürdistan hayali kuruyor. Cumhur İttifakı haktan, hakikatten ve halktan yana bakıyor, zillet ittifakı çamur, çürüme, çözülme peşinde koşuyor" dedi.

"CHP zihniyeti Mart ayını çok sever"

31 Mart seçimleriyle alakalı da konuşan ve CHP’ye yüklenen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor. CHP’nin bir Grup Başkan Vekili 10 Mart’ı işaret ediyordu. Demişti ki, ’10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek’ Neden 10 Mart sorusuna da, “Ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart’ın beklenmesine gerek bırakmayacağını” söyleyerek cevap vermişti. CHP zihniyeti Mart ayını çok sever, Mart geldi mi kanlanır, canlanır. Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır, demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Muhterem Eskişehirliler bugün 10 Mart. Hodri meydan, kimin ne bildiği varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmayı denesin. 10 Mart’ı hatırlatıyorum CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir’deyim, Ankara’dayım hadi gelin diyorum. 31 Mart seçimlerinin 10 Mart’ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki, yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Eğer Türkiye’yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki, sizden hesap sormak, sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur. Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde tehlikeli polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz, Zillet İttifakı’nın tezgâh ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız. Türkiye’nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin Cumhur İttifakı’nın beklentilerine uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur. Eğer 31 Mart’ta, 24 Haziran’ın rövanşını almak için kuyruğa girenlere gün doğarsa, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle mahalli idareler arasında kopukluk vasat bulursa, karşımıza çok büyük risk ve tehlikeler çıkacaktır. İşte beka sorunu budur. İşte musibet böyle doğacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden alınacak sonuçlar ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında kapatılamayacak uçurumların olmaması için elimizi taşın altına koyduk, hangi fedakârlık gerekiyorsa onu yaptık. Mahalli İdareler Seçimlerini bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmek boynumuzun borcudur, milletimizin bize yüklediği tarihi bir vazifedir. Vazife kutsaldır, vazife kutludur, ihmali veya inkarı acıklı sonuçlara sebebiyet verecektir. Bakınız, terör örgütleri topyekun devrededir. CHP, İP, HDP, SP, ÖDP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Oyun bellidir, kirli oyuncular açıktadır. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir. Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir müjdesi olacaktır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye’nin haklı umudu, havi ufku olarak sivrilen Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden de yüz akıyla çıkacaktır."