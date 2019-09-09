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MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim öğretim yılı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim öğretim yılı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


MHP Erzurum il başkanı Karataş,2019-2020 eğitim, öğretim yılının vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tümeğitim camiasına başarılı bir eğitim yılıgeçirmelerini temenni ederim.Eğitim ve öğretimbir milletin geleceğini aydınlatan meşale, ilim ve irfan yuvalarıdır.


Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu neslin Vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle ve bilgili, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve uygulayan bir nesil yetiştirip ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak içinen önemli basamak eğitim ve öğretimdir.


Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer öğretmenlerimizin, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin, değerli velilerimizin eğitim ve öğretim yılını kutlar ve tüm eğitim camiasınabaşarılar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
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