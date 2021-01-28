MHP heyeti Azerbaycan'a gidiyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Şuşa’da inşa edilecek Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okulu için yer tespitinde bulunmak üzere Azerbaycan’a gidiyor.

Isparta Eski Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan oluşan heyet, Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okulu için Şuşa’da yer tespiti ve Azerbaycan yönetiminin ilgilileriyle görüşmek üzere ülkeye gidiyor.

Cuma günü saat 12.00 uçağı ile önce Bakü’ye gidecek olan heyet, burada temaslarda bulunacak ve daha sonrasında Azerbaycanlı yetkililerle Şuşa’da inşa edilecek okul için yer tespitinde bulunacak.