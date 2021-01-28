  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP heyeti Azerbaycan'a gidiyor!
Siyaset

MHP heyeti Azerbaycan'a gidiyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şuşa'da okul inşa etmek istediklerini söylemişti. MHP heyeti, okul çalışmaları için yarın Azerbaycan'a hareket edecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 16:02:00 -
MHP heyeti Azerbaycan'a gidiyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Şuşa’da inşa edilecek Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okulu için yer tespitinde bulunmak üzere Azerbaycan’a gidiyor.

Isparta Eski Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’dan oluşan heyet, Şuşa Üzeyir Hacıbeyli Okulu için Şuşa’da yer tespiti ve Azerbaycan yönetiminin ilgilileriyle görüşmek üzere ülkeye gidiyor.

Cuma günü saat 12.00 uçağı ile önce Bakü’ye gidecek olan heyet, burada temaslarda bulunacak ve daha sonrasında Azerbaycanlı yetkililerle Şuşa’da inşa edilecek okul için yer tespitinde bulunacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon
Gündem

Suriye’de ortalık karıştı! Esed'den müttefikine operasyon

Suriye'de uzun süre birlikte faaliyet gösteren Rusya, İran ve Esed rejimi güçleri arasında kriz patlak verdi. Esed rejimi, İranlı milislere ..
Türkiye'den flaş çağrı: Bu iş uzamasın... İkinci operasyon an meselesi!
Gündem

Türkiye'den flaş çağrı: Bu iş uzamasın... İkinci operasyon an meselesi!

Ankara Sincar’a operasyon için dört senaryo ön planda. Savunma ve güvenlik uzmanı Mithat Işık “Sincar’ın terörden kesinlikle temizlenip kont..
Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi
Ekonomi

Altınlar elde mi kalacak? Uzmanlar konuya açıklık getirdi

Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Altın yatırımcısına iyimser mesajlar veren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "ABD vadeli borsaları toparlanı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay