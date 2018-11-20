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MHP hesabı başlamadan bitecek... İyi Parti-CHP ittifakında çatlak

CHP ile İP arasında yerel seçimlerde yapılması planlanan ittifakta ilk çatlak meydana geldi. Kulislerde, İYİ Parti'nin MHP'nin elinde olan Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Bartın, Karabük il belediyelerini istediği, CHP'nin de buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

20 Kasım 2018 Salı 06:25
MHP hesabı başlamadan bitecek... İyi Parti-CHP ittifakında çatlak

CHP ve İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimlerinde yapılması planlanan iş birliği için heyetler arası teknik çalışmalar devam ediyor. Geçen hafta ilk kez buluşan CHP'li Bülent Tezcan ve İYİ Parti'li Koray Aydın bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelecek. Görüşmede il bazında teklifler üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

İller sınırlı tutulacak

Heyetler arası görüşme yapılmadan önce iki parti de kendi çalışmasını yürütüyor. CHP-İYİ Parti iş birliğinin sınırlı sayıda ilde yapılacağı belirtiliyor. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Manisa, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Bursa'da olası iş birliğinden söz ediliyor.

Başlamadan dağılacak mı?

Seçmenine siyasette iddiasını devam ettirdiği ve kalıcı olduğu mesajı vermek için 31 Mart sınavını geçme planları yapan İYİ Parti, bu doğrultuda bazı illerde ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. Bu çerçevede düşünülen adresler olarak ise halen MHP'nin elinde olan iller öne çıkıyor.

CHP teklife soğuk bakıyor

İYİ Parti'nin MHP'nin yönetimini elinde tuttuğu Adana, Mersin, Manisa, Isparta, Bartın, Karabük'e gözünü diktiği belirtiliyor. CHP'nin ise Adana ve Mersin'de elinin güçlü olduğu bu yüzden de hem bu illeri hem de diğer illeri İYİ Parti'ye vermek istemediği konuşuluyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:25
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Manisa
  4. Kocaeli
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Isparta
  9. Bursa
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Ankara
  13. Adana
  14. chp
  15. iyi parti
  16. SİYASET Haberleri

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