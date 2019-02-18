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MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı Aydıntepe’de

Gümüşhane Bayburt bölgesinden sorumlu MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamsında seçim çalışmalarını yerinde görmek için Aydıntepe’ye ziyaret gerçekleştirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı Aydıntepe’de

Gümüşhane Bayburt bölgesinden sorumlu MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamsında seçim çalışmalarını yerinde görmek için Aydıntepe’ye ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarete MHP İl Başkanı Bekir Kasap MHP MKYK Üyesi İdris Aydın MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci ve MHP il Merkez İlçe, Aydıntepe, Demirözü ilçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve beraberindekiler Aydıntepe Belediye Başkanlığına geçip Belediye Başkanı Haşim Şentürk ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.


Dede Korkut Diyarı Bayburt ve onun güzel insanları ile birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı; "Yapılacak olan Mahalli Seçimler için Gümüşhane ve Bayburt ilinden sorumlu milletvekili olmamdan dolayı adaylarımızın çalışmalarını yerinde görmek ve destek amacıyla bugün Aydıntepe İlçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdik.


Burada izlediğim not aldığım sorunları meclise taşıyıp Bayburt ve ilçeleriningelişme ve kalkınması için elimizden geleni yapacağım.


Kenevir yetiştiriciliği konusunda da bir dizi girişimlerimiz olacaktır. Ak Parti Bayburt Milletvekili Fetani bey ile istişare edip eğer üretim için toprak da müsaitse Fetani beyle Tarım Bakanlığına ve ordan da meclise bu konuyu taşıyacağız. Gerek Bayburt Halkından gerekse Aydıntepeli vatandaşlarımızdan cumhur ittifakına destek vermelerini istiyor selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi


MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın ziyaretlerinden son derece mutlu olduğunu ifade eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ise “Değerli Vekilim daha önce Hatay İl Başkanı yaptığı dönemde bir tanışıklığımız dostluğumuz oldu. Buraya gelmesi hem bizleri mutlu etti hem de daha da güçendirdi.1 Nisan sabahı üç Hilal yeniden Aydıntepe’nin semalarında dalgalanacaktır. Hatay milletvekilimiz Lütfi Kaşıkçı ‘yı, Bayburt il, ilçe, belde adaylarımızı ve teşkilatlarımızı ilçemizde ağırladık. Hepsine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi


Ziyaret daha sonra esnaf gezisi ve öğle yemeğinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
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