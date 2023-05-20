MHP Genel Merkezi'ne Erdoğan posteri asıldı
Cumhur İttifakı üyesi MHP, Genel Merkez binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişini asarak destek mesajını vurguladı.
14 Mayıs'ta sandığa giden vatandaşlar, seçimlerin 28 Mayıs'ta ikinci tura kalmasıyla 9 gün sonra tekrar tercihini yapacak. İlk turda, en çok oyu alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur için adaylar çalışmalarını sürdürüyor.
MHP Genel Merkezi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı. Afişte, "istikrara son adım" ve "omuz omuza" notu yer aldı.
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