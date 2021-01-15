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Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:04:00 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Açıklama yapan Bahçeli "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptırmıştı

Dün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısı olmuştu.

Kılıçdaroğlu da yaptıracak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptığını ve koronavirüs aşısı yaptıracağını açıkladı.

 

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