MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Yıldırım'a tebrik
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.31 Aralık 2018 Pazartesi 18:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.
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