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Siyaset MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' açıklaması
Siyaset

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Başörtüsü düzenlemesi) TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 14:56:00 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimin erkene alınma tartışması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır. Seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, Cumhurbaşkanı adayları yok, adayın olmadığı bir yerde gürültüye sebep yok." dedi.

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