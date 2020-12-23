  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli, yarın yeni il başkanları bir araya gelecek
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yarın yeni il başkanları bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:00:13 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yarın yeni il başkanları bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, MHP'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni il başkanları ile yarın ilk kez yapılacak toplantı, maske-mesafe-hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin il başkanlarına, Türkiye gündemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Toplantıda, 14 Mart 2021'de düzenlenecek 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan kongre sürecinin sonuçları değerlendirilecek, ayrıca kurultay için başlatılan hazırlık çalışmaları üzerinde durulacak.

İç ve dış politikaya dair önemli başlıklarının yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadelede mevcut durumun ele alınacağı toplantıda, Türkiye gündeminde öne çıkan konuların da değerlendirilmesi öngörülüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü
Dünya

Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortadoğu'daki durumu görüşt..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" deyip paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında vergi ile ilgili yaptığı konuşmanın videosunu "Allahım ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay