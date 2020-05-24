MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, şöyle devam etti:
"MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir."