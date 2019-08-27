MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra karayolu ile geldiği Erzurum’da Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıldönümü programına katılan MHP lideri Bahçeli, programın ardından karayolu ile Erzurum’a geldi.

Genel Başkan Bahçeli’yi kente gelişinde Pasinler ilçesinde çok sayıda partili karşıladı. Konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezindeki bir otele geçen MHP lideri Bahçeli burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü. Bir süre dinlenen Bahçeli daha sonar havaalanına geçmek üzere otelden ayrıldı.