MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'a geçerek Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile görüştü

ERZURUM (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi. Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katılan Bahçeli, programdan sonra kara yolu ile Erzurum'a geldi. Bahçeli, kente gelişinde Erzurum-Ağrı kara yolundaki Hamam Dere mevkisinde partililerce karşılandı. Ardından Palandöken Dağı'ndaki bir otele geçen Bahçeli, burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 10 dakika görüştü. Bahçeli, daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçerek uçakla Ankara'ya gitti. Devlet Bahçeli'ye ziyaretinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Deniz Depboylu, Semih Yalçın ve Kamil Aydın ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman eşlik etti.

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