MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır"
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23 Haziran 2019 Pazar 20:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır"
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