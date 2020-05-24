MHP Genel Başkanı Bahçeli: Başkanlık sistemini devam ettirecek reformlar acilen yapılmalı

Bahçeli, partiler arası milletvekili transferi açıklamaları sonrası ortaya çıkan Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılması tartışmaları ile ilgili bir soruya "MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye’de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı, "Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır." dedi. Bahçeli reformların TBMM açılınca gündeme geleceğini söyledi.

Bahçeli, Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek vereceklerini belirtti. MHP'nin lideri koronavirüs ile ilgili de konuştu. Devlet Bahçeli, "İnşallah Cenabıallah çok kısa bir süre için bu salgından aziz milletimizi ve bütün insanlığı korumuş ve kurtarmış olur. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili de umutluyuz." ifadelerini kullandı.