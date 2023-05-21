MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 şeyi düşünüp mührü vurmalısınız

Gaziantep İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birçok bilim insanının yüzyılın seçimi özelliğini vererek, siyasi partiler arasında çok önemli bir yarışı başlattığına değindi. Bahçeli, “Gaziantep’in Türk siyasi hayatında, Türk ekonomi hayatında, Türkiye’nin yönetim hayatında çok önemli bir yeri, anlamı ve hedefi olmalıdır. O sebepten dolayı bugünkü muhteşem kalabalıkta sözü mutlaka kazanana vermek lazımdır. Onun için o zamanı gaziler almanız için özet bir halde düşüncelerimi sunmak istiyorum. 14 Mayıs’ta önemli bir seçim oldu. Bu seçime milletimiz, aydınlarımız, sermaye sahiplerimiz, birçok bilim insanları, yüzyılın seçimi özelliğini vererek, siyasi partiler arasında çok önemli bir yarışı başlattı” dedi.

Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu yarış büyük bir deprem felaketinin yaşandığı bir ortamda, önemli salgınların, depremlerin, yangınların, sellerin yine toplumsal yaralar açtığı bir dönemde 6 Şubat’tan 103 gün sonra yani bugün de asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan yani 14 milyon insanımızı 1. derecede etkileyen ama bunun yanında 50 bin evladımızı şehit verdiğimiz çok sayıda vatan evladının yaralı olarak Türkiye’nin muhtelif hastanelerinde şifa aradığı bir dönemde yapılmış olan bir seçimdir. Böyle bir seçimde Cenab-ı Allah lütfetti, milletimiz teveccüh gösterdi. Acı içerisinde, huzursuzlukla, ıstırapla geçen günlerin öncesinde Türk milletinin geleceğini belirleyecek bir kararı aldı. Bu karar Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin devamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yol senindir demektir. Bu karar yeni bir dönemin başlangıcı, bu karar yeni yılda büyük bir Türkiye, güler yüzlü insanların yaşadığı bir toplum ve çok kalkınmış her imkana kavuşmuş büyük bir dünya ülkesi olarak atılacak bir adımında hayırlı işareti olmuştur. Ancak bu kararın son mührünü vurmak lazımdır. Ne cumhurbaşkanlığı hükümeti yarıda kalsın, ne bugüne kadar yaptığı hizmetler yarıda bırakılsın, ne de Türkiye’nin yönetiminde, bu kudretli yönetim şekli, bu insanlar görevini yarıda bıraksın. Onun için hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım. 2023 yılında bu seçimi, çok hayırlı bir gün ile müjdeleyerek, mührümüzü vurmalıyız. Onun için 28 Mayıs, İstanbul’un fethinin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimde gelecek vaat etmelidir. Öyleyse o hareketin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmaya muktedirsiniz, bunun için sandığa gitmelisiniz, mührü elinize almalısınız ve 3 defa içinizden geçirdiğiniz söylemle Recep için, Türkiye için, vatanım için diyerek Recep Tayyip Erdoğan’a mührü vurmalısın.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA