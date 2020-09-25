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Aktüel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter partisinin Eskişehir kongresinde konuştu:
Aktüel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter partisinin Eskişehir kongresinde konuştu:

" 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili operasyon sürecinin çok hayra vesile olacağına inanıyorum. Güvenlik güçlerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, Türk devletimizin asaletini yürekten tebrik ediyorum" - "Ege'de önümüzü kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Gayri askeri statüde olması gereken, ada, adacık, kayacık ya da coğrafi formasyonlarla ilgili Türk milleti tarihsel haklarından ödün vermeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:57:54 -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter partisinin Eskişehir kongresinde konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili "6-7 Ekim olaylarıyla ilgili operasyon sürecinin çok hayra vesile olacağına inanıyorum. Güvenlik güçlerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, Türk devletimizin asaletini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Yönter, partisinin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, 6-7 Ekim 2014'te bir isyan provasının yapıldığını söyledi.

Söz konusu olaylarla ilgili yakından ilgilendiğini aktaran Yönter, "Bugün bu hainlere, zalimlere, ahlaksızlara karşı Türk devleti görevini yapıyor ve yapacak. Bölücülere eyvallah etmeyeceğiz. Katile katil, haine hain, caniye cani diyeceğiz. Şehitlerimizin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burunlarında fitil, fitil getireceğiz." ifadesini kullandı.

Yönter, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya değinerek "6-7 Ekim olaylarıyla ilgili operasyon sürecinin çok hayra vesile olacağına inanıyorum. Güvenlik güçlerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, Türk devletimizin asaletini yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Oniki Ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini de aktaran Yönter, şunları kaydetti:

"Ege'de önümüzü kesmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Gayri askeri statüde olması gereken, ada, adacık, kayacık ya da coğrafi formasyonlarla ilgili Türk milleti tarihsel haklarından ödün vermeyecek. Müzakere ise müzakere. Uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı kullanacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu kamuoyuna deklare etti. Oniki Ada'yla ilgili duruşumuz belli, Oniki Ada Anadolu coğrafyasının denizdeki uzantısıdır. Haksız, hukuksuz, hayasız şekilde elimizden alınmıştır. Buna göz yumamayız. Bu tartışma uluslararası boyutuyla devam edecektir. Bu meseleyi yakından takip edeceğiz."

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