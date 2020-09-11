MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Macron'a tepki:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Türk halkının seçimlerde birinci turda üstün bir çoğunlukla seçtiği Cumhurbaşkanı'na hakaretamiz şeyler söylemenin Türk halkına dolaylı olarak hakaret olduğunun farkında bile değil." ifadesini kullandı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın yönetim tarihine bakıldığında şu anda en dirayetsiz, en yeteneksiz en kifayetsiz yönetimin işbaşında olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın seçim sisteminden kaynaklı, tamamen tesadüfi ve şansa dayalı şekilde seçim sonucuyla işbaşına geldiğini anımsatan Aydın, "Fransa'da Macron'un Cumhurbaşkanı olmasıyla hem uluslararası ilişkilerde hem iç siyasette hem de ekonomide Fransız halkı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 'Sarı yelek' olaylarının patlamasına neden oldu. Ne kriz yönetebildi ne de ekonomik atılımlar yapabildi." diye konuştu.

- Ucuz siyaset

Macron'un sözlerini "ucuz siyaset" olarak nitelendiren Aydın, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yüzde 52,5'in teveccühünü almıştır. Bu kadar acemice yorumlar... Sanki Türkiye bir zamanlar sömürgeleri olan sıradan bir ülke gibi bir parmak bal çalıyor Türk halkının ağzına. Halbuki Türk halkının seçimlerde birinci turda üstün bir çoğunlukla seçtiği Cumhurbaşkanı'na hakaretamiz şeyler söylemenin Türk halkına dolaylı olarak hakaret olduğunun farkında bile değil."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve hidrokarbon arayışları konusunda bölgede Avrupa'nın direnci ve ana kaynağı olmak için büyük atılımlar yaptığının altını çizen Aydın, "Artık onların etkinlik alanı olarak saydıkları kendilerince Kuzey Afrika'da, Akdeniz'de, Orta Doğu'nun bir kısmında 'Türkiye artık ben varım' diyor. Türk halkı büyük bir teveccühe sahip." ifadesini kullandı.

- "Tüm bu adımlar Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle oldu"

Türkiye'nin bölgesinde lider her türlü hamlelerde söz sahibi haline geldiğini vurgulayan Aydın, "Karadeniz'deki doğal gaz kaynaklarının bulunması ve Doğu Akdeniz'deki yatakları bunu geçmişte olduğu gibi büyük güçler gelecek çıkaracak çok uluslu şirketler tedariki dağıtımını yapacak, biz de sürekli dışa bağımlı ithalat yapacağız. Bu dönem bitti..." diye konuştu.

Tüm bu gelişmelerin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile gerçekleştiğine dikkati çeken Aydın, "Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hamleler aslında Türk halkına hamlelerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak öyle okuyoruz çünkü başın olmadığı yerde gövdenin varlığının çok sağlıklı olacağı kanaatinde değiliz. Onun için Macron'un bu söyledikleri bir lafügüzaftır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin de Fransız halkını ayrı Macron'u ayrı olarak değerlendirdiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ben Fransa'daki toplantılardan biliyorum. Sarı yelek olayları, kötüye giden ekonomik yapı, savunma noktasında örselenmesi, Yunanistan'ın kuyruğuna takılıp onu bölgede bir Truva atı gibi üzerimize salması bu Fransız halkını rahatsız eden şeyler. Bugün referandum olsa Fransız halkı Macron'a gereken cevabı verecek. Bizim Fransız halkı ile çekişmemiz söz konusu olamaz, yönetim olarak Fransa Macron'u hak etmiyor."







