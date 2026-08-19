MHP Gaziantep Teşkilatı sahada

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kararlı duruşunu ve Cumhur İttifakı’nın millî vizyonunu sahanın her noktasına taşımaya devam ediyor.

Gerçekleşen programlarda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihî bir iradeyle ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefi ve Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz birliği ana gündem maddesi olarak ele alındı.

OĞUZELİ'NDE ÇOŞKULU AÇILIŞ VE BİRLİK MESAJI

Programın ilk durağı Oğuzeli ilçesi oldu. MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve beraberindeki heyet, MHP Oğuzeli İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını coşkulu bir kalabalık ve dualar eşliğinde gerçekleştirdi. Hizmet binası açılışının ardından MHP Oğuzeli İlçe Başkanı Mustafa Keleş ve ilçe yönetimi ziyaret edilerek teşkilatın ilçedeki saha çalışmaları, vatandaş buluşmaları ve önümüzdeki döneme dair hedefleri masaya yatırıldı.

Oğuzeli temasları kapsamında Cumhur İttifakı’nın sahadaki güçlü dayanışması da gözler önüne serildi. MHP heyeti, AK Parti Oğuzeli İlçe Başkanı Hilmi Özbudak ve AK Partili teşkilat mensuplarını ziyaret ederek ittifakın ilçedeki uyumlu çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Programın devamında ilçenin tarımsal potansiyelini ve üreticilerin durumunu değerlendirmek amacıyla Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer ve yönetim kurulu ziyaret edildi. Bölge çiftçisinin talepleri, üretimdeki gelişmeler ve yerel kalkınma başlıkları detaylıca görüşüldü.

KARKAMIŞ'TA DEVLET, MİLLET VE CUMHUR İTTİFAKI KUCAKLAŞMASI

Programın ikinci durağında ise sınır hattının stratejik noktası olan Karkamış ilçesinde mülki idare, Cumhur İttifakı paydaşları ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve parti heyeti ilk olarak Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün’ü makamında ziyaret etti. Ardından MHP Karkamış İlçe Başkanlığına geçilerek İlçe Başkanı Güven Güngördü ve yönetimiyle teşkilat çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretler silsilesinde sırasıyla; Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt ve yönetimi, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Hacı Ayvaz Çiçek ve yönetimi ile Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ziyaret edildi. Ziyaretlerde ilçenin yerel kalkınması ve kamu hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU MİLLİ BEKA MESELEMİZDİR"

Oğuzeli ve Karkamış temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, sadece bir güvenlik meselesi olmadığını vurgulayarak Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberlik ruhuyla, milli birliğin sımsıkı kenetlendiği bir Türkiye için sahada durmaksızın çalışacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin teminatı olduğunun altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Gaziantep’imizin her bir sokağında, her bir ilçesinde milletimizle kucaklaşmaya; Cumhur İttifakı’nın çelikten iradesini sahadan haykırmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı, Türkiye’nin teminatı, millî varlığımızın sarsılmaz kalesidir.

Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin işaret ettiği 'Terörsüz Türkiye' vizyonu; çocuklarımızın geleceği, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için vazgeçilmez bir millî hedeftir. Terörün gölgesinin bile bu topraklardan tamamen silindiği, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız.

Bugün hem Oğuzeli hem de Karkamış ilçelerimizde gördüğümüz samimiyet ve dava inancı, bizlere bu yolda büyük güç vermektedir. Cumhur İttifakı olarak omuz omuza, 'Lider Ülke Türkiye' meşalesini taşımaya devam edeceğiz. Bizleri bağrına basan Milliyetçi Hareket Partisi'nin birbirinden kıymetli dava erlerine, dava arkadaşlarıma, mülki amirlerimize, belediye başkanımıza, Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti teşkilatlarına, oda başkanlarımıza ve tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.