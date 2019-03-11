MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak oldu

Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Fatsa İlçe Başkanlığına yeniden Murat Kaçak getirildi.

Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen program ile yeni yönetim tanıtıldı. Programa MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yanı sıra il Başkanı Köksal Yılmaz da katıldı.

Enginyurt ve Kaçak, birlik ve beraberlik mesajları vererek, sonuna kadar Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini kaydettiler.

Başkan Kaçak, “Milliyetçi Hareket Partisi yeni yönetim ve kadın kolları başkanlığımızın yeni yönetimi ile birlikte Milletvekilimiz Cemal Enginyurt, İl Başkanımız Köksal Yılmaz’ın da katılımları ile Cumhur İttifakı’nın başarısı için istişare yaparak söz verdik.Cumhur için istikrar, beka için milli karar” dedi.