MHP davasının FETÖ'den yargılanan hakimine ev hapsi

MHP'nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimi Burhan Yaz'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Yaz'ın avukatı ve yakınları hazır bulundu. Sanık Yaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yaklaşık 25 aydır tutuklu olduğunu beyan eden Yaz, esasa ilişkili savunmasını hazırlayamadığı için süre verilmesini istedi. Önceki celsede soruşturmanın genişletilmesini talep ettiğini belirten Yaz, "Bu konuda karar verildi mi, verilmedi mi bana bildirilmesini istiyorum. Bildirilmediği halde heyetin taraflı olduğunu düşünerek reddi hakim talebinde bulunacağım." dedi.

'CEMAAT BENİ KULLANDIĞI GİBİ SARIKAYA'YI DA KULLANMIŞ'

Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın beyanları nedeniyle tutukluğunun devamına karar verildiğini savunan sanık Yaz, "Öncelikle bu Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı. Cemaat, aynı beni kullandığı gibi Sarıkaya da kullanmış. FETÖ'den para yardımı alan ve yurt dışına giden Sarıkaya hakkında dava bile açılmadı. Ben ise Sarıkaya'nın beyanları üzerine tutukluyum. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

FETÖ üyesi olmadığını, soruşturma aşamasında verdiği beyanları okumadan imzaladığı gerekçesiyle kabul etmediğini dile getiren eski hakim Yaz, "MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum." diye konuştu.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaz'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar verdi.

KURULTAYIN YAPILABİLECEĞİNE KARAR VERMİŞTİ

Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hakimiyken, MHP'li muhaliflerin 18 Haziran 2016'da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karar vermişti.

MHP yönetiminin Yaz hakkında HSYK'ye sunulan şikayet dilekçesinde, "Kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan bir konuda, gerçek dışı ifadelere ve delillere dayanılarak karar tesis ettiği" belirtilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Yaz, 9 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.