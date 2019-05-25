MHP çalışmalara başladı! Bahçeli'den flaş HDP ve İstanbul talimatı YSK'nın almış olduğu karar neticesinde 23 Haziran’da yeniden yapılacak İstanbul seçimleri için, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Genel Merkez’de toplanan 16 il başkanı, çalışmalarına başlıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez’de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor. Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak. MHP lideri Bahçeli'nin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz. Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği öğrenildi. (TÜRKİYE GAZETESİ)

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