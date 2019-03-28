MHP Belediye Başkan Adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi

MHP Besni Belediye Başkan Adayı Kenan Polat, AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı desteklemek için adaylıktan çekildi. MHP Besni’de AK Parti’nin belediye başkan adayına destek verecek.

MHP Besni Teşkilatını ziyaret eden MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Selim Çakır ve MHP MYK Üyesi Sedat Yaşar açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Hüseyin Özgün, Türkiye’nin bekası için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Besni Belediye Başkan Adayı Kenan Polat’ı adaylıktan çektiklerini söyledi. Başkan Özgün, "31 Mart’ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde bildiğiniz üzere MHP Belediye Başkan Adayımız Kenan Polat’tı ancak Millet İttifakı’nın kazanmaması için MHP olarak önce vatanım, sonra milletim, sonra partim diyen bir teşkilat olduğumuz için, Türkiye’nin bekası için Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Belediye Başkan Adayımız Kenan Polat’ı genel merkezimizin ve genel başkanımızın emri ile adaylıktan çekmiş bulunuyoruz. Amacımız ve gayemiz Türkiye’de dinamitler ile orayı burayı patlatanlara, yollara bomba düzenekleri kuranlara belediye konusunda bu fırsatı vermemektir. Bu sebeple adayımızı çekerek, MHP Besni İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart’ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminde AK Parti’nin adayını destekleyeceğiz. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim diyen ve teşkilatın emirlerine uyan her partili ve ülkücü kardeşimin 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti’ye oy vermelerini istiyorum. Çünkü amacımız Türkiye’nin geleceğidir, Türkiye’nin bekasıdır. Adayımızı çekme sebebimiz budur. Hepinizi 31 Mart’ta AK Parti’ye oy vermeye davet ediyorum" dedi.

MHP MYK Üyesi Sedat Yaşar ise konuşmasında, "Bizim bir fazla belediye almak gibi bir kaygımız ve işlevimiz yok. Tamamen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve parti olarak ülkenin bekasından başka hiçbir düşüncemiz ve hiçbir yetkimiz olamaz. Adayımızı çekmiş bulunmaktayız. Ancak il genel meclisi üyeliklerinde ve belediye meclisi üyeliklerinde kendi partimizin adaylarını desteklemeye devam ediyoruz. sadece belediye başkanlığı adaylığında AK Parti’yi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’dan sonra gelişen süreçte Türkiye’de birlik beraberlik ruhuna ihtiyaç olduğunu belirten MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Selim Çakır, “MHP inisiyatif kullanarak ülkenin bekası için AK Parti ile birliktelik oluşturdu. Bu birlikteliği cumhurbaşkanlığı hükumet sistemini birlikte uygulamaya koyarak, Türkiye’nin yarınını, 2023 yılının lider Türkiye’sini inşa etmek üzere bir birliktelik oluşturuldu ve bu birlikteliğin adı da Cumhur İttifakı oldu. Cumhur İttifakı’nın seçim anlamındaki ilk birlikteliği 24 Haziran seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve milletvekillerinin ayrı şekilde seçime girmesiyle de şekillendi. Yerel seçimlerde de Türkiye’de birçok büyük şehirlerde ve illerimizde yine cumhur ittifakı çerçevesi içerisinde birliktelik yaptık. Ancak geldiğimiz noktada Millet İttifakı hükumeti devirelim diye mücadele ederken, devleti devirmeyi göze almış, gözü kararmış bir anlayış içerisine girmiştir. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi hep beraber birleştiler. Hükumeti devirelim diyerek her şer güç ile birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etti. Besni’de de aynı şekilde şer güçler, şer ittifak, zillet ittifakı burada da bir birliktelik yaptı. Bu birliktelikten dolayı da kişiler üzerinden Türkiye’de yapılacak olan ameliyatın alt yapısı hazırlanmaya çalışıldı. Bizler ülkücüyüz, ülkücü mum misali kendisini eriterek başkasına ışık verir. Burada da genel başkanımızın emri ile adayımız Kenan Polat’ın da rızası alınarak böyle bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda hiç kimsenin, hiçbir ülkücü arkadaşımın farklı şekilde hareket etmek ya da farklı bir şey yapma gibi bir düşüncesi yoktur. AK Parti’den seçilecek olan belediye başkanı seçim gününe kadar Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayıdır. Biz şu zamana kadar AK Parti’nin adayı olan, bundan sonra da Cumhur İttifakı’nın adayı olan adayımıza sonuna kadar destek vereceğiz ve Besni halkından da MHP’ye de kontrol ve denetim gücü vermeleri adına da belediye meclis üyelikleri ve il genel meclisi üyeliklerine de destek istiyoruz" diye konuştu.