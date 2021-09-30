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Yerel MHP Araban İlçe Başkanı Gör hayatını kaybetti
Yerel

MHP Araban İlçe Başkanı Gör hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, MHP İlçe Başkanı İskender Gör trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 02:13:00 -
MHP Araban İlçe Başkanı Gör hayatını kaybetti

İskender Gör yönetimindeki 34 JZ 3195 plakalı otomobil, Araban-Pazarcık kara yolundaki Köklüce Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları çalışmada İskender Gör'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Gör'ün cenazesi Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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