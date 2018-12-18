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MHP 8 ilde daha adayını çekecek

AK Parti ile MHP arasındaki 'Cumhur İttifakı'nda açıklanan bazı illerle alakalı yeniden gözden geçirilme kararı alındığı iddia edildi. MHP'nin 8 ilde daha adayını çekeceği, AK Parti'nin ise iki ilde MHP'yi destekleyeceği öğrenildi.

18 Aralık 2018 Salı 14:39
MHP 8 ilde daha adayını çekecek

AK Parti ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı. MHP’nin, 8 ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken, AK Parti'nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’yi destekleyeceği öne sürüldü.

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlere ilişkin sürdürülen ittifak görüşmelerinde, CHP ve İYİ Parti'nin bazı illerde ‘ortak adayla çıkma’ kararına karşılık bazı iller yeniden masaya yatırıldı. Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, AK Parti de Adana, Mersin ve Manisa’da aday çıkarmadı.

MHP, Iğdır ve Kars'ı da istedi

AK Parti'nin, Adana, Mersin, Manisa’nın yanında Osmaniye'de de aday çıkarmayacağı MHP'yi destekleyeceği belirtildi. Ancak, MHP'nin Iğdır ve Kars'ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AKP ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AK Parti 2, MHP 8 ilde adayını çekecek

AK Parti ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AK Parti'nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP'nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP'nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AK Parti ve MHP’nin, aday göstermedikleri illerde ‘ortak aday’ yerine ‘destekleme’ stratejisini uygulayacağı belirtildi.

Muğla ve Aydın'a AK Parti adayı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın’da da AK Parti'nin adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.

(DHA)

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:39
  1. Osmaniye
  2. Iğdır
  3. Muğla
  4. Manisa
  5. Kars
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Aydın
  10. Ankara
  11. Adana
  12. MHP
  13. AK Parti
  14. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • ERSOY ERSOY 23 dk önce
    MHP ye bu satten sonrakimoy verir MHPsitepnelastikgibibirsey artikgerektiğinde takarsın gerekmedin de aracinaltindatozdumanicenkalirokadar
  • ERSOY ERSOY 25 dk önce
    Çekse ne olurki ne MHP ye nedeakpartiyebu saattensonraoy veririm bittiartik bundanSONRA hükümet gun gectikceoy kaybedecek çünkü halkçok sıkıntı icinde bunusizlerdebiliyorsunuz ey akityazarlari size en kotusunu soyleyeyim suan evdesoganpatatesyokhayatimizdanartikatmaya çalışıyoruz soğanlapatatesi durumbu iste DAHA gerikalangıdaları saymiyorum 27tl olan sole aycicekyagibile34 oldu 40 tl yiyilbasindan onceveyasonraolur hadiburdanyakin 1603 tl ile elektirigimi doğal gazimi su faturasini mi ev kira sinimi zaruri ihtiyacimi iki taneokuyancocugumu okutuyum sizsoyleyin bence size gore asgariucret cokbize2019 da da yapacaginizzam 1900 tl gecmiyecek bellizaten ama sizeoy verirsemegerbundansonranamert im iknaedebildigimkadararkadaşı yoldancevirecem gerciiknaetmeye gerek yok zatenen koyuAKP li bilelanetediyor sizedahaoyvermemdiyenyuzbinlerceinsanvar en yakinarkadaşım bile akp üyeidiuyeliktenayrılıyor oy vermemdahabu ne lan boylediyor umarimakiteditorleri bu yazımıyayınlarsınız da okuyanlargorur devletesuan o kadar paralazımki gorevlipolisler tabelaarkasına gecipvatandasa ceza kesecekkadardustu youtubedegörüyoruz artik aracınızla biryeregitmeyecesaretedemiyoruz tuzaklikamera veya tabelaarkasına gizlenmis polis Kamerayıçekermi korkusucar icimizdebu yapilanseydustugumuzdurumuapacik net bir şekilde gostetiyorzaten HALK sizingözünüzde yolunacak gazmisalihem yolun hemdeoy isteyim bu nasilbir yuzmerakediyorumartik
  • abdullahabdullah47 dk önce
    Ben Bahçeli çekti diye götürüp oyumu AKP'ye verecek değilim. En kötü ihtimal ip'e veririm.
  • BekirBekir53 dk önce
    Bence mhp hic bir ilde aday göstermesin stepneye oy vermez bu millet
  • fenerbahce1fenerbahce154 dk önce
    aziz yıldırım ile ilgili görsel sonucuaziz yıldırım ile ilgili görsel sonucuaziz yıldırım ile ilgili görsel sonucuDiğer resimlerAziz Yıldırım
  • AlperAlper1 sa önce
    Koalisyonlara karşı olup,başkanlık diyenler,bu ne çelişki?Ya iktidar olup elini taşın altına koyacaksın,yada adam gibi muhalefet yapacaksın.İnsanlar haklı olarak ,bunlar neler ceviriyor,ne dolaplar dönüyor diye düşünmezlermi?Sonunda gerçek demokrasiyi de bulduk ya ne kadar aklımızla övünsek yeridir!
  • mhpmhp1 sa önce
    mhp diye bir partimi var.bir siyasi parti neden kurulur acaba

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