  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı! Dikkat çeken detay
Siyaset

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı! Dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2024-01-11 20:22:00 - 2024-01-11 21:05:27
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı! Dikkat çeken detay

Yerel seçimlere yönelik partilerin çalışmaları hızla devam ederken; MHP, 8 il ve 47 ilçe için belediye başkan adaylarını da duyurdu.

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Dün ilk açıklama gelmiş 55 seçim noktasında adaylarını açıklamış, bugün de ikinci etap olarak kesinleşen adayları tanıttı.

'Efsane Vali'nin oğlu aday gösterildi

Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.

MHP'nin 55 seçim noktasındaki adayları ise şöyle:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!
MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!

Siyaset

MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!

Ankara'da Behzat Ç krizi!
Ankara'da Behzat Ç krizi!

Gündem

Ankara'da Behzat Ç krizi!

CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu
CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu

Gündem

CHP 4 belediye başkan adayını duyurdu

CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Gündem

CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi
Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi

Gündem

Eleştirdiği ismi Hatay’a aday gösterdi

Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!
Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

Siyaset

Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…
Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Gündem

Hepsini tanıyorsunuz! İşte batının Sapık ünlüleri tam liste… 12 yaşındaki kız çocuklarını adaya götürdüler ve…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23