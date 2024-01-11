MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı! Dikkat çeken detay
Yerel seçimlere yönelik partilerin çalışmaları hızla devam ederken; MHP, 8 il ve 47 ilçe için belediye başkan adaylarını da duyurdu.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik, belediye ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.
Dün ilk açıklama gelmiş 55 seçim noktasında adaylarını açıklamış, bugün de ikinci etap olarak kesinleşen adayları tanıttı.
'Efsane Vali'nin oğlu aday gösterildi
Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.
MHP'nin 55 seçim noktasındaki adayları ise şöyle: