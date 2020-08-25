MHK’nın yeni başkanı Serdar Tatlı oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Serdar Tatlı olduğu açıklandı.
Merkez Hakem Kurulunda Zekeriya Alp ve ekibinin istifası spor gündeminde geniş yer buldu.
İstifa kararı sonrası gözler yeni gelecek isme çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı belli oldu. Karara göre koltuğa Serdar Tatlı geçecek.
TFF yönetimi konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği vurgulandı.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler açıklandı.
İşte o isimler:
Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.