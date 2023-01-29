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Spor MHK'nin yeni başkanı ilk kez bir kadın! Açıklandı...
Spor

MHK'nin yeni başkanı ilk kez bir kadın! Açıklandı...

Süper Lig'de heyecan devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik'in kararını kabul etmişti. Yeni MHK Başkanı'nın hangi isim olacağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve Türk futbolunda bir ilk gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 19:46:00 - 2023-01-29 19:50:27
MHK'nin yeni başkanı ilk kez bir kadın! Açıklandı...

Süper Lig'de heyecan devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik'in kararını kabul etmişti. Yeni MHK Başkanı'nın hangi isim olacağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve Türk futbolunda bir ilk gerçekleşti.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, TFF'de flaş gelişmeler yaşanmıştı. MHK Başkanı Sabri Çelik; istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu kararı onaylamıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ise resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı.

LALE ORTA'NIN LİSTESİ

Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır

Lale Orta, MHK Başkanlığı'na getirilmesiyle birlikte Türkiye'de bu görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz."

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