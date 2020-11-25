  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK'nin mentorluk çalışmaları devam ediyor
Spor

MHK'nin mentorluk çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:04:58 -
MHK'nin mentorluk çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.

Çalışmalar kapsamında TFF 1. Lig'de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pakkan, Süper Lig'de Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hakemi Erkan Özdamar ve Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Turgut Doman'ın performansları değerlendirmeye alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...
Korona Virüs

Pozitif vakayı arayan filyasyon ekibine telefonda şok eden sözler: Siz gelene kadar...

Filyasyon ekipleri içerisinde görev alan Dr. Fatma Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıkan vakaları aradıkları zaman kendilerine gelen ilgin..
Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!
Gündem

Kenan Işık ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim k..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay