MHK'nin mentorluk çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem gelişim programları çerçevesinde planlanan mentorluk çalışmaları devam ediyor.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında UEFA mentoru ve FIFA eğitimcisi Jorn West Larsen ile hakem gelişim danışmanı Burçin Keskin, geçen hafta oynanan üç müsabakayı izleyerek maç analizi toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantılarda maçların görüntüleri üzerinden modern hakemlik teknikleri ile ilgili detaylı örneklemeler yapılarak, hakemlerin daha önceki performansları ile karşılaştırılıp gelişimleri takip edildi.

Çalışmalar kapsamında TFF 1. Lig'de Giresunspor-Yılport Samsunspor maçını yöneten Burak Pakkan, Süper Lig'de Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hakemi Erkan Özdamar ve Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hakemi Turgut Doman'ın performansları değerlendirmeye alındı.