  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev
Spor

MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'de yarın yapılacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 15:04:00 -
MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'de yarın yapılacak 3 maçta 3 kadın hakem görevlendirdi.

MHK'den yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak 3 müsabakada Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki ve Melis Özçiğdem, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecek.

Açıklamada, "Kadın hakemlerimize ve gözlemcilerimize görevlerinde başarılar diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." denildi.

Kadın hakemlerin yarın görev yapacağı müsabakalar şöyle:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Cansu Tiryaki

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay