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Spor MHK’dan tarihi skandal! Galatasaray maçına…
Spor

MHK’dan tarihi skandal! Galatasaray maçına…

MHK, Galatasaray-Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 17:38:00 - 2022-03-09 17:38:50
MHK’dan tarihi skandal! Galatasaray maçına…

 

MHK, Galatasaray - Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması gereken mücadele saat 12.00'de başlayacaktı ancak alınan bilgiye göre hakem ataması unutulduğu için karşılaşma geç başladı.

Karşılaşmaya yeni hakem ataması yapıldı.

Galatasaray Akademi hesabı, mücadelenin 12.00'de başlayacağına dair bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

 

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