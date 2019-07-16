MHK'dan iki hakeme şok! Yeni sezonda yoklar Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri belirledi. Listeye göre Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, yeni sezonda görev almayacak.

Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi. Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. MHK, üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi. Ayrıntılar geliyor...

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