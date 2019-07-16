0553 313 94 23

MHK'dan iki hakeme şok! Yeni sezonda yoklar

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri belirledi. Listeye göre Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, yeni sezonda görev almayacak.

16 Temmuz 2019 Salı 15:01
MHK'dan iki hakeme şok! Yeni sezonda yoklar

Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. MHK, üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:01
  1. MHK Başkanı
  2. MHK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti Arakan için Bangladeş'te
    1. Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti..
    2. YTB Türkiye stajları programının 2019..
    3. Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük..
    4. Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    5. Denizli’de lüks araç ortalığı..
    6. Adıyamanlı gençten örnek davranış
    7. Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
    8. Battalgazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    9. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    11. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    12. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    13. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    14. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    15. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    16. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    17. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    18. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    20. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    21. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    22. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    23. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    24. İki gün arayla aynı kavşakta ikinci..
    25. Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve..
    26. Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen..
    27. Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
    28. Uluslararası topluma İsrail..
    29. Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir..
    30. O gece millet şahlandı 140 senedir..
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler