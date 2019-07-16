MHK'dan iki hakeme şok! Yeni sezonda yoklar
Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri belirledi. Listeye göre Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, yeni sezonda görev almayacak.16 Temmuz 2019 Salı 15:01
Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.
Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. MHK, üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.
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