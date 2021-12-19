MHK, Zorbay Küçük için toplandı!

Galatasaray - Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük'ün söylediği iddia edilen sözlerle ilgili MHK, Riva'da acil bir şekilde toplandı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Berkan Kutlu, hakem Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na yalancı dediğini iddia etmiş ve "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem’e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Böyle kelimeler kullanılmasını kabul etmiyorum. İçeride ve sahada bunlar kullanıldı. Bu kelimeler kullanılır mı? Koridorda oyuncumuza yalancı denmesini kabul etmiyorum" demişti.

"Oyuncuma ’Go lan’ diyor"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş de Zorbay Küçük'e tepki göstermiş ve "Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kartını gösterirsin. Bir hakem, Zorbay Küçük, benim yüzüme, oyuncuma, ’Go lan’ diyor. 4-5 oyuncum duyduğunu söyledi. Hakeme bunu söylüyorum, ’Senin oyuncun yalancı’ diyor. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz berabere kalırız veya kaybederiz. Kimseye bunun hesabını vermiyoruz. O kadar çok canımız yandı ki, hep diken üzerindeyiz. Bu gücü nereden alıyor ki, bize bunları söyleyebiliyor. Bunlardan dolayı biz ceza yiyoruz. Tahrik ediyorsunuz hocamızı. Biz bu cezaları yerken, onlar nasıl bir ceza alacaklar. Temsilci her şeyi gördü, duydu. ’Sarı kartı ne zaman vereceksin kaleciye, geç kaldın’ dedik, ’Bir sonraki maç veririz onu da’ diyor. Kavgaya gelmiş buraya. Açık bir şekilde görülüyor. Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulundu. ’Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam’ dedi. ’Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana’ dedi. Böyle bir hakem, bu kelimeyi nasıl kullanabilir. Arda Turan’ın Galatasaray’a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Düdükleri astırılan hakemler oldu. Biz de şikayetimizi yapacağız. Bugün bunları yaşamak çok üzücüydü, Türk futbolu adına çok acıydı. Biz bu konuyu bırakmayacağız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.



VAR kayıtları dinleniyor

Yaşanan bu gelişmenin ve ortaya atılan iddiaların ardından Merkez Hakem Kurulu acil bir şekilde toplantı kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada mücadelenin VAR kayıtlarının dinlendiği ve iddiaların gerçek olup olmadığını detaylı bir şekilde incelediği belirtildi.

Galatasaray'dan Açıklama

Galatasaray Kulübü, maçın ardından gece saat 00:16'da konuyla ilgili sert bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı;

Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir.

Bu hataların Galatasaray’ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük’ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkça Galatasaray’ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray’a yapılanlar Türkiye Süper Ligi’ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir.

Sadece Galatasaray Spor Kulübü’nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.